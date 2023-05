”Byen og havet” er historien om en genial studerende, der i 1960’erne finder afgørende bevis for en ny og revolutionerende teori om kontinenternes bevægelse.

Men det geologiske miljø er skeptiske over for hendes påfund og støder hende fra sig, og hun tager sit liv. Godt 20 år senere støder forfatter Keld Conradsen på den samme teori under sit studie.