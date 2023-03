Speciallæge frifundet for krænkelse af kvindelige patienter

En anden kvinde blev ifølge anklageskriftet bedt om at tage sin bh af, så hendes bryster var blottet under konsultationen.

De to kvinder afgav begge forklaringer i retten, da sagen blev indledt tirsdag.

Lægen har nægtet sig skyldig i alle anklager.

Han er ifølge sin forsvarsadvokat, Kåre Pihlmann, lettet over frifindelsen.

- Efter at have levet med den her sag over hovedet i to år, er det en stor lettelse, at det endelig er overstået.

- Det har været en rigtig trist sag, men han (lægen, red.) er glad og taknemmelig over, at det nu er et overstået kapitel, siger advokaten til Ritzau.