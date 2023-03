Henrik Bjerke har drevet Green Neighbour i syv år. Et økologisk salatkoncept, der holder til på Aarhus Streetfood.

For nylig købte han også toastbaren Toast It i Klostergade. Henrik Bjerke er oprindeligt uddannet indkøber og har arbejdet 10 år i modebranchen. Gennem tre år boede han i Indien og Tyrkiet, hvor han stod for at igangsætte og styre tøjproduktion for Bestseller.