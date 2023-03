Ulovligt fyrværkeri, en enkelt aggressiv mand og 20 sigtelser i taxabranchen

En 18-årig mand fra Randers blev dog sigtet for brud på fyrværkeriloven, da han i forbindelse med en fanwalk til stadion af to omgange kastede blitzlys på gaden. Da fanwalken ankom til stadion, kastede en 34-årig mand en øldåse ind i væggen ved stadion.

Manden var i forvejen blevet bedt om at opføre sig ordentligt under fanwalken, hvor han råbte af politiet og sparkede til flere skilte undervejs. Den spildte øl på vagtpersonalet var sidste dråbe, der medførte, at han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.