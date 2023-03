Speciallæge nægter anklage om berøring af bryster og kønsdel

Retten vurderer, at forklaringerne har en så intim og privat karakter, at en gengivelse kan udsætte parterne for en unødig krænkelse.

I december sidste år faldt der dom i en anden sag mod en læge.

Her blev en 30-årig læge ved Retten i Aarhus idømt to års fængsel og fratagelse af sin autorisation for overgreb og blufærdighedskrænkelser mod fire patienter på sygehusene i Viborg og Aarhus.

Han har anket sagen til landsretten.

Retten i Aarhus har afsat to dage til den aktuelle sag, der ventes afsluttet onsdag.