Grunden, til at det ligger lige i Aarhus, er, at det har fået sig en ny titel som skoleskib. I stedet for at patruljere på åbent hav, skal det tidligere inspektionsskib i stedet huse officerskadetter og værnepligtige.

Derfor holder Søværnet søndag mellem 9 og 11 åbent hus på skibet.

Det nye skoleskib er med sine 112 meter næsten fire gange så stort som de nuværende skoleskibe i Søværnet, der maksimalt måler 30 meter.

Det skaber både helt nye udfordringer og muligheder for de kommende besætningsmedlemmer i Søværnet, siger officerkadet på Thetis, Jens Hauge Lehmann.