Mand medbragte kniv til værtshus i Risskov

Tirsdagsvejret var hektisk, og det ses også i døgnrapporten for tirsdag og onsdag. Her fremgår to uheld fra tirsdag aften, hvor bilisterne som følge af det glatte underlag på vejene mistede herredømmet over bilerne. Et tredje uheld kom som følge af den dårlige sigtbarhed, snevejret medførte. Ingen af personerne involveret i uheldene kom alvorligt til skade. To blev kørt til hospitalet for at få tilset mindre skader.