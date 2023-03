Med præcis en uges mellemrum har tre personer mistet livet i to ulykker i Aarhus.

Den første ulykke fandt sted på Genvejen nær afkørslen til Hasselager fra Aarhus Syd Motorvejen d. 24. februar 2023. Her kørte to lastbiler sammen, og to 63-årige chauffører af lastbilerne omkom begge i ulykken.