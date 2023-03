Dengang i hestevogn

For Frank Kold Sørensen, formand for Riisvangen Fællesråd, flugter de oplysninger med den info, som fællesrådene fik på februars møde med forvaltningen, men han hilser heller ikke den nye version af helhedsplanen velkommen:

»Det er indtil videre meget upræcist, hvor mange beboere der vil blive berørt af den nye helhedsplan. Når vi tæller op, kan op mod 82 boliger blive berørt af muligt byggeri på nabogrunden eller pres for opkøb af ens bolig fra udviklere, som vil bygge nyt,« siger han.

Og helt grundlæggende ser han helhedsplanen som en gammeldags måde at tænke byplanlægning på.

»Idéen om at bygge boligkarreér ud til Randersvej, der har et absurd højt lydniveau, skriger til himlen og er håbløst gammeldags. Karréer ved indfaldsvejene stammer vel fra dengang, man kørte i hestevogn. I dag kører der 30.000 biler i døgnet på Randersvej og i takt med udvikling af nye, vil trafikken blot stige endnu mere. Hvis man ønsker, at folk skal bo i sunde og gode boliger, så giver det slet ikke mening at bygge boliger der,« mener han.

Fællesrådet ser hellere, at der bygges støjdæmpning ud mod Randersvej, så der kan skabes hyggelige gågademiljøer bag ved.

Derudover er Frank Kold Sørensen fortsat uforstående over for hele formålet med planen:

»Hvad er det egentlig for et problem, man vil løse med helhedsplanen? Det handler om fortætning langs Randersvej og muligheden for at bygge endnu flere boliger, men hvorfor det, for der er jo nok boliger i Aarhus i øjeblikket,« siger han.