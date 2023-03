Nogle gange er det, som om livet er imod os. Som om nogen har besluttet sig for, at vi skal have en dårlig dag, eller at noget absolut skal gå galt. Når bilen punkterer på vej på arbejde, eller når sygdom rammer dagen inden den store fest, eller når ens fodboldhold er ved at tabe en kamp, der skal vindes.

Magtesløsheden efterlader os med én sidste udvej: Man kigger mod himlen og beder om hjælp.