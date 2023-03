Støjbergs parti får byrådsmedlem i Aarhus - nærmer sig 20 byrødder

Med Jakob Søgaard Clausen i byrådet er Aarhus nu den største by, som Danmarksdemokraterne er repræsenteret i.

Han har meldt sig ind efter ”nogle gode drøftelser” med partiet.

- Det har været vigtigt for mig, at jeg fortsat vil kunne arbejde med de emner, som jeg er gået til valg på. Det er der plads til, og Danmarksdemokraterne er et nyt parti i udvikling.

- Med folketingsvalget er partiet kommet godt fra start. Nu tages der hul på næste fase i partiopbygningen, hvor der er mulighed for at være med til at forme Danmarksdemokraternes plads som parti i Danmark, siger Jakob Søgaard Clausen.

Danmarksdemokraterne er også repræsenteret i eksempelvis Aalborg Kommune ved tidligere Venstre-politiker Peter Lindholt.