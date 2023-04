07/04/2023 KL. 10:45

I en kælder i Aarhus bliver nye veje til at redde liv fundet i grise

Forsøg på dyr er en etisk slagmark. Men uden ville det være »tæt på umuligt at udvikle nye behandlinger«. Kom med i ”grisekælderen” under Aarhus Universitetshospital, hvor forskere tester en ny behandling, som skal få flere til at overleve efter hjertestop.