I fire år var to beboere med infantil autisme forhindret i at gå ud og ind, som de ønskede på omstridt aarhusiansk bosted, og det var ulovligt. Det fik deres pårørende rettens ord for den 15. februar, hvor der blev skrevet endnu et kapitel i sagen om bostedet Kilebo, da Aarhus Kommune blev dømt for ulovligt at have frihedsberøvet de to beboere.