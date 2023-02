11 mænd blev mandag og tirsdag sigtet for handel med store mængder kokain og skydevåben, bl.a. en automatriffel.

Sigtelserne blev rejst, da National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) slog til på en række privatadresser i Aarhus- og Silkeborgområdet og ved Billund Lufthavn. Under ransagninger har politiet bl.a. beslaglagt en skarpladt pistol, kokain, hash og et stort kontantbeløb.