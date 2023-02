Derfor endte hun med at blive sigtet for vold mod en politimand og fornærmelig tiltale. Kort efter, at kvinden blev anholdt, troppede hendes 18-årige datter op på politigården i Aarhus.

Hun forlangte, at hendes mor blev løsladt. Den unge kvinde var højråbende og nægtede at forlade stationen, derfor blev hun til sidst anholdt.

Hun blev sigtet efter ordensbekendtgørelsen.

Mandag middag var betjente fra Østjyllands Politis udlændinge- og grænsekontrolsektion på kontrol på en massageklinik i Aarhus C. Her var tre udenlandske kvinder tilstede.