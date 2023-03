Aarhus-plan for sol og vind er langt fra mål

Mere fart på

Mere sol- og vindenergi er et led i Aarhus Kommunes klimaplan, ligesom det er regeringens målsætning at firedoble den samlede produktion fra solceller og vindmøller på land frem mod 2030.

Liv Gro Jensen (SF), formand for kommunens klima- og bæredygtighedsudvalg, beklager situationen i Aarhus.

»Det er trist og skuffende, at der ikke er kommet flere VE-anlæg i vores kommune. Vi konstaterede sidste år i byrådet, at det gik alt for langsomt med sagsbehandlingen i Aarhus Kommune, fordi der var for få hænder. Derfor har vi tilført midler ved seneste budget og har generelt bedt Teknik og Miljø opruste på den her dagsorden. Men det går stadig for langsomt, og det er slet, slet ikke tilstrækkelige anlæg, der er på vej,« siger hun.

SF’eren mener, at der skal mere fart på i alle led af beslutningerne:

»Kommunen skal være endnu mere proaktiv i at få arealerne i spil til VE-anlæg og sagsbehandlingen gennemført. Samtidig skal den øvrige statslige sagsbehandling simpelthen op i gear. Der går det også virkelig langsomt. Så det er hele VE-tilladelseskæden, der skal speedes op, ellers får vi ikke genereret den mængde grøn strøm, som vi har så desperat brug for nu og i fremtiden. Og det er ikke acceptabelt,« siger hun.

Tryk på speederen

Teknisk rådmand Nicolaj Bang (K) beklager også situationen.

»Det er utilfredsstillende, at det tager så lang tid med den grønne omstilling. Nationalt halter man bagefter med at gøre det attraktivt bl.a. at få koblet større projekter til elnettet, og derudover har vi selv været underbemandede siden en sparerunde i 2019. Det fik vi rettet op på i det seneste budgetforlig, men der går lidt tid, før vi har ansat de rigtige kompetencer, som er meget efterspurgte. Mit håb er, at vi nu får trykket på speederen fremadrettet,« siger han.

Han tror, at nogle ansøgere om solcelleanlæg holder sig væk på grund af især tre ting:

»Jeg oplever generelt en stor interesse på området, men ting som lange sagsbehandlingstider, nationale benspænd og svært overskuelige processer kan måske afholde nogle fra at søge,« siger han.