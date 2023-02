I alt blev der givet 16 sigtelser fordelt på ca. 10 personer med tilknytning til begge hold. Fem personer blev bl.a. sigtet for maskering, mens tre blev sigtet for at have fyrværkeri på sig.

Røveriforsøg i Viby

Tidligere på dagen i Viby forlod en 57-årig mand et supermarked på Viby Ringvej uden at betale for sine varer. Det opdagede en butiksdetektiv, som konfronterede manden. Derefter skubbede manden detektiven, der faldt. Personalet i supermarkedet lykkedes med at tilbageholde manden. Da politiet ankom, blev han sigtet for forsøg på røveri, står der i døgnrapporten.