En merudgift på 24 mio. kr.

Det lyder ekstraregningen på, hvis et nyt muligt stadion i Vejlby skal bruges til genhusning af AGF. Derudover vil genhusning af AGF i Vejlby betyde en forsinkelse af de permanente faciliteter til kvindefodboldklubberne, hvis udgift er anslået til 51,5 mio. kr.

Aarhus Fremad Atletik, der hører til på det nuværende stadion i Vejlby, vil også være tvunget til at finde et andet sted at være. Det fremgår alt sammen af en ny Rambøll-rapport, der blev offentliggjort i sidste uge.