Hvordan får man fortalt de aarhusianske unge om den galopperende klamydia-epidemi, som hersker i byen?

Og hvordan når budskabet om, at der er ledige job i ældreplejen, den samme målgruppe?

I hvert fald ikke ved at uddele pjecer eller henvise til Aarhus Kommunes hjemmeside, mener Christian Budde (V), rådmand for Sundhed og Omsorg, som derfor er i et aktuelt dilemma om brugen af den populære kinesiske app Tiktok.