Et andet sted i Viby J lugtede der også af hash onsdag, da en bil blev stoppet af en patrulje på Skanderborgvej. I bilen fandt politiet en mængde hash og sigtede bilens 24-årige fører for besiddelses af narko.

Onsdag eftermiddag blev flere biler stoppet i det vestlige Aarhus, da politiet var på færdselsopgave. Det førte til 42 sigtelser og 20 klip i kørekortet.

De fleste af sigtelserne blev givet til personer, som kørte for stærkt. I alt havde 13 personer foden for tungt på speederen, og 12 af dem kørte så stærkt, at det medførte et klip i kørekortet. 11 personer, der blev stoppet, havde ikke tilladelse til at køre bil, mens otte ikke overholdt fuldt stop.