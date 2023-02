Politiet oplyser, at ingen personer umiddelbart er kommet til skade i forbindelse med skuddene. Gerningsmanden er fortsat på fri fod.

»Når der bliver afgivet skud i et boligområde – mod en privat adresse – er det naturligvis noget, der kan skabe utryghed for beboerne,« fortæller politiinspektør i Østjyllands Politi René Raffo i en pressemeddelelse.

Utrygheden betyder, at politiet torsdag eftermiddag vil køre til Aarhus V med deres mobile politistation. Her har borgerne mulighed for at komme forbi og tale med politiet, hvis de føler utryghed.