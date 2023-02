Med andre ord kan de to hold for første gang i lang tid nu igen sætte kniven ind og vende lykke til pinsel for den anden. En sejr til et af holdene vil sende det andet længere fra målet om topseks og mesterskabsspil. Men det er ikke første gang, drama har udspillet sig i dette lokalopgør.

Jyllands-Posten har samlet fem opgør, hvor de to klubber på den ene eller anden måde har smadret drømme og håb hos den anden.