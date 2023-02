Selv om der er langt til rådhuset, har en ny ordning vist at forkorte afstanden

Her i Spørring har Aarhus Kommune etableret en folkeskov i en gammel grusgrav. Grusgraven blev nedlagt for ca 40 år siden og vi har kæmpet hårdt for at området ikke blev til losseplads, skydebane eller international motocrossbane. Vi er meget glade for at det er endt med Folkeskov.

Teknik og Miljø i Aarhus har endvidere opkøbt den ”nye” grusgrav, som blev nedlagt for tre år siden, for at udvide folkeskoven mod nord og endda lidt ind i Favrskov Kommune. Det er vi også rigtig glade for.

Spørring udbygges for tiden med mange nye boliger, hvilket ender med en fordobling af indbyggertallet.

Det bliver en stor opgave, at bevare landsbyværdierne, når byen vokser så hurtigt, som den gør i de kommende år.