Det hører til sjældenhederne, at en lejlighed i Aarhus’ centrum kommer på tvangsauktion. Især i denne tid, hvor antallet af tvangsauktioner ligger på det laveste niveau i 16 år. Ikke desto mindre var det, hvad en lejlighed i et af Aarhus’ nyeste og dyreste områder på Aarhus Ø i Lighthouse-komplekset gjorde tirsdag. Og der var interesse for den noget aparte tvangsauktion.