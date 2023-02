»Der skal handles snart, da børn og voksne kan risikere at blive eksponeret for en for høj koncentration af fugt og skimmelsvampevækst, som på sigt kan have sundhedsmæssige konsekvenser,« stod der i en indstilling til byrådet i Aarhus i 2021 om at afsætte penge til at rive en række dagtilbud ned. Nu begynder arbejdet med at udskifte dem – nogle af de berørte bygninger er dog først erstattet af nyt i 2025 og senere.