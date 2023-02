23/02/2023 KL. 15:00

For abonnenter

Quiz: hvad har Sigurd Haugen og Yann Bisseck til fælles?

AGF har denne sæson haft svært ved at score mål. Et job, Sigurd Haugen blev ansat til at tage sig af, men målformen fra Norge er blevet udskiftet med en målfattig tilværelse i Danmark.