Spøgelsesbilist skal forblive i fængsel

Retten i Aarhus idømte onsdag en 33-årig mand et år og tre måneders ubetinget fængsel for i narkopåvirket tilstand at have kørt i den modsatte retning på Herningmotorvejen og med en hastighed på ca. 80 km/t at have påkørt en bus frontalt.

Episoden fandt sted den 23. oktober omkring kl. 13.50, hvor den 33-årige i en personbil kørte mod færdselsretningen på Herningmotorvejen i vestgående retning. Omkring afkørslen ved Skovby nær Harlev J påkørte den 33-årige bevidst en modkørende bus, som forsøgte at undvige sammenstødet.