Forsvarer bad om navneforbud af hensyn til den dræbte og hendes søster i »tragisk« drabssag

For fire år siden dræbte en 28-årig mand sin 61-årige mor og 92-årige morfar i et rækkehus i Sabro. I onsdags dræbte en 44-årig mand et 65-årigt kvindeligt familiemedlem – også i et rækkehus i Sabro, hvilket han erkendte ved et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus torsdag.

Sagerne har intet med hinanden at gøre, men drabet på den 65-årige kvinde onsdag aften skriver sig ind i en trist historik i Østjylland, hvor flere kvinder de seneste år har mistet livet til en mandlig drabsmand.