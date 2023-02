Anholdt for at yde vold mod ansatte i offentlig tjeneste

Uro: En patrulje fra Østjyllands Politi blev tirsdag formiddag kl. 10.38 sendt til Hans Hartvig Seedorffs Stræde i Aarhus C, hvor en 33-årig mand var blevet tilbageholdt. I et forsøg på at undgå billetkontrol havde den 33-årige mand skubbet to forskellige vagter i brystet med begge hænder, hvorfor han ved politiets ankomst til stedet blev sigtet for at begå vold og mod ansatte i offentlig tjeneste. I forbindelse med sin anholdelse ytrede den 33-årige sig i knap så pæne vendinger mod betjentene, og han blev derfor også sigtet for fornærmelig tiltale mod politiet.