Østjyllands Politi fremstillede onsdag kl. 10.00 en 21-årig mand i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Den 21-årige mand er sigtet for at overtræde sin opholdspligt på Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast. Manden blev anholdt tirsdag kl. 10.40, da han i forbindelse med en rutinemæssig kontrol blev truffet i et køretøj af en patrulje fra Østjyllands Politi. Det fremgår af døgnrapporten.