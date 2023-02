34-årig sigtet for besiddelse af våben og kokain

Østjyllands Politi fremstillede tirsdag kl. 10.30 en 34-årig mand i et grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Den 34-årige mand er sigtet for at overtræde loven om euforiserende stoffer og våbenloven i forbindelse med, at der tilbage i november blev fundet en større mængde kokain og en revolver i et teknikrum i Brabrand. Han blev anholdt mandag formiddag. Anklagemyndigheden anmoder om, at grundlovsforhøret bliver afholdt bag lukkede døre, og Østjyllands Politi har pt. ikke yderligere kommentarer til sagen. Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.