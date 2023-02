Flugtforsøg på el-løbehjul uden hjelm

Færdsel: En 35-årig mand kom natten til mandag kørende på el-løbehjul på Jægergårdsgade i Aarhus C, da en patrulje fra Østjyllands Politi opdagede, at han havde glemt at tage hjelm på. Betjentene tændte derfor for udrykningssignalerne for at komme i kontakt med manden, lyder det i døgnrapporten.

I stedet for at standse forsøgte den 35-årige mand dog at køre væk fra politiet ved bl.a. at køre over for rødt lys og efterfølgende modsætte sig anholdelse. Han blev derfor sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiet samt for at være i besiddelse en kniv, som han blev fundet i besiddelse af.