Slikbutik blev fyldt med skum

Hærværk: Østjyllands Politi modtog søndag kl. 18.21 en anmeldelse om, at en forretning på Frederiks Allé i Aarhus C var blevet udsat for hærværk ved at blive fyldt med skum fra en pulverslukker. Det fremgår af politirapporten.

En patrulje blev straks sendt til stedet, hvor nogle maskerede mænd kort forinden var blevet set udløse en pulverslukker i forretningen. Gerningsmændene var efterfølgende blevet set flygte fra stedet først til fods ad Nørregade mod Vesterbro Torv og efterfølgende i bil i ukendt retning, mens forretningen var blevet efterladt totalt pulveriseret.