Passager med ulovlig oppakning

Narko: En patrulje fra Østjyllands Politi standsede søndag kl. 17.55 et køretøj på Paludan-Müllers Vej i Aarhus N. Føreren af køretøjet havde intet af interesse for politiet, mens den 22-årige mandlige passagers bagage ikke var den, man typisk pakker til en kør selv-vinterferie.

Døgnrapporten oplyser nemlig, at den 22-årige mand blev fundet i besiddelse af en mængde joints samt flere tusinde kroner i kontanter. Han blev derfor sigtet for forsøg på salg af euforiserende stoffer. Manden var ligeledes i besiddelse af en kniv, og han blev derfor også sigtet for at overtræde knivloven.