Motorvejskontrol førte til otte klip

Fartkontrol: Lørdag den 11. februar var Østjyllands Politi ifølge døgnrapporten til stede på Østjyske Motorvej ved Tilst med en ATK-måler. På motorvejsstrækningen i nordgående retning blev i alt 6.031 køretøjer registreret til at køre forbi i tidsrummet mellem kl. 14.35 og kl. 20.15.

Af de forbipasserende køretøjer blev 336 målt til at køre for hurtigt på strækningen, hvor det er tilladt at køre 110 km/t. for personbiler og 80 km/t. for lastbiler. Otte personer kørte med en hastighed på mere end 144 km/t., hvorfor førerne af de pågældende køretøjer har fået et klip i kørekortet.