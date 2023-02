Farligt T-kryds i Sabro skal sikres

To socialdemokrater, som begge har kæmpet for sikring af krydset, glæder sig over, at der nu sker noget. De to er Berit Rousing, suppleant til Aarhus Byråd, og folketingsmedlem Camilla Fabricius.

»Som cyklist er jeg optaget af, at vi hele tiden arbejder på en bedre trafiksikkerhed. Bløde trafikanter er altid dem, som taber, og jeg har kunnet følge krydset i Sabro. Det har ikke været godt. Nu gør vi noget, og det er godt for både bilisterne, cyklisterne og lokalområdet,« udtaler Camilla Fabricius i en pressemeddelelse om initiativet.