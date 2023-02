Som altid cirkler forestillingen om det almengyldige i ungdomslivet, her om savn og afsavn, magt og afmagt, når en ung mand i det, der i fagsprog kaldes et “enkeltmandsprojekt”, placeres i et sommerhus langt væk fra alting, sammen med to pædagoger. Han er en af dem, der »altid er ballade med«, en af dem, som godt ved, hvad der rigtigt og forkert, men hvor temperamentet stikker af – igen og igen.

Idéen med forestillingen er også at rejse en debat om, hvordan samfundet forsøger at håndtere unge, der er anderledes og ikke passer ind, fortæller teatret i en pressemeddelelse.