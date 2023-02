Kunstpris i Aarhus er nu blevet lidt større

»Det er en stor fornøjelse for Kunsthal Aarhus, at vi kan samarbejde på tværs af institutioner og virksomheder for at synliggøre og bakke op om byens vigtige kunstmiljøer. Byen er rig på visioner, kreativitet og talent, og det er vigtigt at markere og fejre,« siger Iben Mosbæk, direktør for Kunsthal Aarhus, i en pressemeddelelse.

Signe Cecilie Nørgaard Jochumsen, udstillingschef i JP/Politikens Hus mener, at det er en »kæmpestor glæde at kunne bidrage til samtidskunsten i Aarhus«, mens Karin Salling, næstformand i Salling Fondene, der også støtter prisen, er glad for at »hylde den unge kunst i Aarhus gennem Aarhus Art Prize« og ser frem til at følge den kommende generation af kunstnere og deres bidrag til byens kunstliv.