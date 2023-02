SF forsvarer havneudvidelse: En rigtig god aftale

Et flertal i Aarhus Byråd bestående af Socialdemokratiet, De Konservative, Venstre og SF indgik onsdag aften en aftale om udvidelse af Aarhus Havn. Partierne lægger vægt på, at aftalen i vidt omfang imødekommer modstanden mod især klapning, havmiljø, klimabelastning og visuel påvirkning. Det er også en afgørende grund til, at SF er med i aftalen, oplyser byrådsmedlem Jan Ravn Christensen.