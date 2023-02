Muligt tyveri af strøm

Berigelsesforbrydelse: En 52-årig mand tog onsdag morgen ifølge døgnrapporten kontakt til Østjyllands Politi, da han havde opdaget noget mistænkeligt ved sin bolig i Ulstrup. Fra et udvendigt kraftstik på ejendommen var der trukket et strømkabel, som gik væk fra huset og hen mod en naboejendom.

Strømkablet var angiveligt gravet ned og således skjult på anmelderens grund, og der var ifølge anmeldelsen en mistanke om, at der kunne være tale om tyveri af strøm. Østjyllands politi sendte en patrulje til adressen for at indhente yderligere oplysninger, og sagen vil nu blive undersøgt nærmere.