Mand anholdt efter flugtforsøg i bil

I løbet af den få minutter korte flugttur havde bilisten kørt over for rødt flere steder, mens han ligeledes forårsagede et mindre færdselsuheld, da han påkørte et sidespejl på en modkørende, i forbindelse med at han kørte i den modsatte vognbane. Han blev desuden flere gange undervejs målt til at køre med en hastighed langt over det tilladte.

Føreren blev desuden sigtet for at køre bil uden gyldig tilladelse, ligesom han også blev fundet i besiddelse af nogle hundrede gram skunk og hash. Han blev derfor sigtet for forsøg på salg af euforiserende stoffer. Slutteligt blev han også sigtet for trusler mod politiet, da han i forbindelse med sin anholdelse ytrede flere skældsord og trusler mod betjentene.