Vedrørende etape to oplyser partierne, at den vil kræve en ny lokalplan vedtaget af et andet byråd, som sidder til den tid, men den model gjaldt også i det oprindelige forslag, hvor der i lokalplanforslaget også kun var byggeret til etape et.

Om ydermolen hedder det i aftalen, at »den forkortes med 100 m for at sikre udsigten og begrænse den visuelle påvirkning«. Molen skal dog fortsat være 3,3 km lang mod 3,4 km i den oprindelige aftale. For at forbedre udsigten gøres molen lavere og rykkes 314 m mod nord, altså ind mod havnen, hvorved det såkaldte svajebassin bliver 21 ha mindre. Bassinet vil fortsat have de samme 500 m i diameter som i det oprindelige forslag.

Hvad med udsigten?

Sigtelinjerne har været en prioritet for især Venstre, der med sin Marselisborg-Mols-model ønskede at sikre udsigten fra Marselisborg Slot til Mols. Ved at reducere havneudvidelsen, gøre molen lavere og flytte den mindskes den visuelle påvirkning, og det ”hjørne”, der skæres af etape to, sikrer en sigtelinje fra Marselisborg til Mols.