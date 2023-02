Aftale på plads om havneudvidelse i Aarhus

»Jeg er meget tilfreds med, at vi nu er lykkedes med få en aftale om en reduceret og klima-neutral udvidelse af Aarhus Havn. Det er en aftale, der betyder at havneudvidelsen bliver mindre end det, der først var ønsket af Aarhus Havn, men samtidig et projekt, der kan understøtte havnens udviklingsbehov. Dermed er det et godt bidrag til at understøtte aarhusianernes fremtidige velfærd via et stærkt og bæredygtigt erhvervsliv.«

Konservative Folkeparti hæfter sig ved, at en så stor beslutning som havnens udvidelse, kommer til at have betydning for alle borgere i kommunen i fremtiden.

»For os har det derfor været vigtigt, at den massive demokratiske indsats vi har set gennem det seneste år, ikke skulle føles forgæves. Med den aftale vi har landet i aften er der i høj grad blevet lyttet og vi står nu med et bedre og langt mere ambitiøst projekt for havnen, takket være de mange input,« udtaler politisk ordfører Mette Skautrup.

Tilfreds borgmester

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) glæder sig over, at der nu er fundet en løsning, som ifølge ham balancerer de mange hensyn, ønsker og krav og som er godt for byen og for klimaet.

»Med en aftale om en begrænset udvidelse imødekommer vi nogle af de mange bekymringer, vi alle sammen har haft i forhold til så stort et anlægsprojekt. Den omfattende borgerinddragelse, borgerpanel og de mange borgersvar har virkelig bidraget til at give et stærkere beslutningsgrundlag - det har flyttet noget,« mener han.

»Med aftalen om et mindre projekt opnår vi bedre sigtelinjer udover bugten. Vi er privilegerede her i Aarhus med at have udsigt til strand, vand og skov, og det har vi fortsat med den her aftale,« fastslår han.

Med aftalen får Aarhus Havn ikke det areal, som ledelsen lagde op til i sin ansøgning. Havnedirektør Thomas Haber Borch anerkender, at der er mange holdninger og følelser på spil i det her projekt.

»Jeg har dyb respekt for det store engagement, der har været igennem hele forløbet. Det gælder ikke mindst i den udvidede inddragelsesproces, som, jeg mener, har været værdifuld og bidraget til et stærkere projekt med flere nuancer,« siger han.