Forskellige tip førte til flere fund af stoffer

Kl. 13.00 modtog en patrulje i Randers et tip om, at der på en adresse i den nordøstlige del af byen befandt sig en større mængde stoffer, som den 57-årige mandlige beboer angiveligt skulle sælge videre. Politiet foretog derfor en ransagning af mandens bopæl, hvor han blev fundet i besiddelse af en mindre mængde amfetamin. Han blev sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer, fremgår det af døgnrapporten.