Tidligere formand for Kristendemokraterne Marianne Karlsmose er ansat i Kirkens Korshær i stillingen som landssekretær for Region Østjylland og region Nord- Midt og Vestjylland, oplyser Kirkens Korshær i en pressemeddelelse.

»Jeg er rigtig glad for at byde Marianne velkommen i Kirkens Korshær. Hun er et stærkt kort, ikke mindst med sin store erfaring med at arbejde i en frivilligbåret organisation,« siger chef for Kirkens Korshær Jeanette Bauer.