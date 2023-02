Cyklist alvorligt kvæstet, da bilist åbnede dør

Den 40-årige bilist pådrog sig umiddelbart ingen skader, men den 43-årige cyklist kom alvorligt til skade i forbindelse med sammenstødet. Han blev derfor kørt til akut behandling på hospitalet, da han var i kritisk tilstand.

Østjyllands Politi havde torsdag formiddag ikke nye oplysninger om mandens tilstand.

Den 40-årige bilist blev sigtet for at overtræde færdselsloven ved at have åbnet bildøren ud mod Vester Allé som cyklisten efterfølgende påkørte.

Pårørende eller vidner, der måtte have overværet den voldsomme hændelse, kan gratis ringe til Offerrådgivningen og få en uforpligtende snak om deres oplevelser, oplyser politiet.