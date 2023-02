Aarhus indfører pant på takeaway-emballage

»Aarhus skal gå forrest og være med til at udvikle og afprøve nye og innovative løsninger, der kan understøtte den grønne omstilling. Vi bruger enorme mængder takeaway-emballage i Danmark, og forbruget er stigende. Derfor betyder det virkelig noget, hvis vi kan gøre det nemmere for både forbrugere og erhvervsliv at vælge et mere bæredygtigt alternativ til engangsemballage,« siger Nicolaj Bang i pressemeddelelsen.

Forsøget vil starte med at fokusere på to go-kopper, men det er ambitionen at etablere et retursystem, der kan håndtere flere slags takeaway-emballage.