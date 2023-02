Østjyllands Politi oplyser, at det kommer til at foretage et nyt kontrolbesøg sammen med Fødevarestyrelsen inden for de næste par uger for at sikre sig, at forholdene fortsat er i orden.

Politiet kan også oplyse, at kommunen har været på adressen, da fundet af døde kreaturer kræver en miljømæssig vurdering.

Der er fortsat en undersøgelse i gang af nogle af de døde køer, for at kunne kortlægge dødsårsagen. Der er ingen tidshorisont for, hvornår undersøgelserne er færdige, oplyser politiet til JP Aarhus.

Politiet ønsker ikke at fortælle, hvem der har angivet anmeldelsen.