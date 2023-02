08/02/2023 KL. 19:00

Hvad vil det sige at være i live, når nu død og sorg uundgåeligt følger med?

Gennem dans foran en konfronterende spejlvæg vil Bora Bora med forestillingen "Carcass" få folk til at reflektere over det at leve livet, mens de har det.