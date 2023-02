De Radikales ordfører i sagen Metin Lindved Aydin er ikke overrasket over, at gruppen, der er for en havneudvidelse med borgmesteren i spidsen, allerede har mødtes og snakket de store linjer på plads:

»Det underminerer selvfølgelig troen på, at forhandlingerne på tirsdag er andet end spil for galleriet. I Radikale Venstre går vi dog til mødet, som var det reelt, og vi har en række forhandlingsudspil med til mødet som vi vil drøfte med de andre partier. Så vil det vise sig, om det er reelt eller blændværk.«

Naturligt at mødes

Han er enig i Jakob Søgaard Clausens kritik af forløbet omkring de politiske forhandlinger. Ifølge Metin Lindved Aydin har der i et helt år stort set ingen »substantiel dialog« været på tværs af grupperne af henholdsvis tilhængere og modstandere af den store havneudvidelse.

Forelagt kritikken har borgmester Jacob Bundsgaard sendt en skriftlig kommentar:

»Afholdelsen af et sonderingsmøde i sidste uge er ganske langt inden for vores almindelige demokratiske spilleregler. Ligesom Jakob Søgaard Clausen mødes med andre partier, så er det naturligt at Socialdemokratiet mødes med andre partier.«

Borgmesteren konstaterer, at »det er vist ikke jordens største historie det her«.

»Jeg har også holdt møde med Metin Lindved Aydin om havneudvidelse tidligere uden Jakob Søgaard Clausens deltagelse. Det er helt fast praksis, at jeg holder sonderingsmøder med partier inden forhandlingsmøderne. Det er en del af en ordentlig mødeforberedelse,« skriver borgmesteren.

Beslutning inden sommerferien

Jacob Bundsgaard har tidligere vurderet, at der skal træffes en beslutning inden sommerferien.

»Vi skal have en afklaring for de virksomheder, der er afhængige af havnen. Den her proces har strakt sig fra 2018 og frem til nu,« understregede han i JP Aarhus sidste fredag.

Venstres ordfører Gert Bjerregaard har tidligere bekræftet, at der har været drøftelser mellem tilhængerne af udvidelse, hvilken han finder helt efter bogen.

»Der har været sonderinger mellem nogle af partierne, hvilket også er naturligt, når vi står over for så stor en beslutning, som skal træffes inden for kort tid,« sagde Gert Bjerregaard til JP Aarhus.

Venstre præsenterede fredag sit bud på et alternativ til den omstridte havneudvidelse. I Venstres model er den foreslåede havneudvidelse på ca. 100 hektar reduceret til 60 hektar, og dertil skal lægges en dry port – eller tørhavn – i Framlev på 16 hektar.